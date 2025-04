Serie A, Monza-Como finisce 1-3. Alle 18 c'è Parma-Inter. VIDEO

La cronaca di Monza-Como (HIGHLIGHTS)

Il Como, in rimonta, vince 3-1 a Monza. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo 5 minuti: Dany Mota batte Butez con un destro rasoterra. Il Como pareggia al 16’: Ikonè entra in area e lascia partire un diagonale vincente. Al 39’ la squadra di Fabregas ribalta la partita: dopo un intervento maldestro di Pereira, il pallone arriva a Diao, che di destro supera Turati. Il primo tempo si chiude 2-1 per il Como. Nella ripresa il Monza prova a reagire e al 49’ va vicino al pareggio: tiro pericoloso di Keita respinto da Butez, poi la palla rimbalza sulla traversa e il portiere del Como smanaccia in angolo. Al 50’ il tris degli ospiti: Vojvoda avanza da destra, entra in area e scarica un destro potentissimo che colpisce la traversa ed entra in porta. Finisce 3-1 per il Como, che vince il derby lombardo.

Il tabellino di Monza-Como 1-3

5' pt Mota (M), 16' pt Ikone (C), 39' pt Diao (C), 6' st Vojvoda (C)



MONZA (3-5-2): Turati, Pereira, Izzo, D'Ambrosio (35' st Palacios), Birindelli (11' st Castrovilli), Ciurria, Bianco (11' st Gagliardini), Akpa-Akpro (22' st Caprari), Kyriakopoulos (11' st Caldirola), Keita, Mota. All.: Nesta



COMO (4-2-3-1): Butez, Vojvoda (14' st Smolcic), Kempf, Goldaniga, Valle, Da Cunha (26' st Sergi Roberto), Caqueret (14' st Perrone), Ikone (26' st Strefezza), Paz (42' st Engelhardt), Diao, Douvikas. All.: Fabregas



Ammoniti: Kyriakopoulos, Bianco, Vojvoda per gioco falloso, Nesta per comportamento non regolamentare.