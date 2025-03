Europa League e Conference: i risultati di Lazio, Roma e Fiorentina

Serata di Coppe per Lazio, Roma e Fiorentina. I biancocelesti hanno pareggiato 1-1 con il Viktoria Plzen (complessivo 3-2) e hanno conquistato i quarti di Europa League. Niente da fare invece per la squadra di Ranieri, che dopo la vittoria dell'andata ha perso 3-1 contro l'Atletico Bilbao (complessivo 4-3) ed è stata eliminata ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE) . Dalle 21 i Viola scendono in campo contro il Panathinaikos per conquistarsi l'accesso ai quarti di Conference League.

La cronaca di Atletico Bilbao-Roma

Il match inizia con un palo di Cristante, che in ogni caso era però in posizione di fuorigioco. All’11’ la Roma rimane in 10: espulso Hummels per un fallo su Sannadi. Al 21’ lo spagnolo si divora il vantaggio, due minuti dopo pericoloso Nico Williams che colpisce il palo. Al 34’ Svilar salva su Sannadi. Al 39’ chance per Cristante che su corner di Paredes prova la girata al volo ma manda fuori. Nel recupero del primo tempo la sblocca Nico Williams che trova il vantaggio per i padroni di casa. Nella ripresa Inaki Williams di testa spaventa Svilar, palla fuori di poco. Al 62’ guizzo della Roma pericolosa con Shomurodov, poi Svilar salva su Berenguer. Al 68’ arriva il raddoppio dell’Atletico Bilbao: segna Berchiche di testa. Poi all'82' il 3-0 dei padroni di casa: ancora Nico Williams. Al 93' rigore per la Roma: tira Paredes e non sbaglia. Ma non basta: dopo la vittoria dei giallorossi all'andata per 2-1, con il risultato di stasera il complessivo è 4-3 per l'Atletico Bilbao che vola ai quarti.

Il tabellino di Atletico Bilbao-Roma 3-1

48' pt Nico Williams; 23' st Berchiche, 37' st Nico Williams

ATLETICO BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala, De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Berchiche, Ruiz De Galarreta (43' st Prados), Jaureguizar, Inaki Williams (43' st Gorosabel), Gomez (1'st Berenguer), Nico Williams, Sannadi (32' st Guruzeta). All. Valverde

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Rensch (39' st El Shaarawy), Cristante (39' st Saelemaekers), Paredes, Angelino, Dybala (16' st Shomurodov), Baldanzi (16' st Pisilli), Dovbyk (8' st Soulé). All. Ranieri

Ammoniti: Svilar e Soulé per proteste, Rensch, L. Paredes, Inaki Williams e de Marcos per gioco falloso

Espulso: Hummels per fallo da ultimo uomo