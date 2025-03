La cronaca di Verona-Bologna

Il Bologna vince 2-1 a Verona. In avvio sostanziale equilibrio tra le due squadre, che non creano grosse occasioni. Il risultato si sblocca al 40’, quando ad andare in vantaggio sono gli ospiti: discesa sulla destra di Calabria, cross al centro dell'area, Odgaard controlla e di sinistro batte Montipò. Il primo tempo finisce 1-0 per il Bologna. Nella ripresa, Odgaard va subito vicino al bis: al 48’ il suo sinistro incrociato viene fermato da Montipò, che alza la palla sulla traversa e poi in corner. Al 61’ squillo del Verona: assist di Suslov per Tengstedt, l’attaccante segna di testa ma il gol viene annullato per fuorigioco di partenza. Al 70’ i padroni di casa rimangono in dieci: Valentini atterra Ndoye a pochi passi dall’area e si prende il secondo giallo. Al 78’ il Bologna raddoppia: Dominguez serve Cambiaghi, che calcia angolato e fa passare la palla sotto Montipò. Due minuti dopo, il Verona accorcia le distanze: Tengstedt mette la sfera al centro dell’area, Mosquera da distanza ravvicinata batte Skorupski. Negli ultimi minuti il Verona spinge in cerca del pareggio, ma il risultato non cambia più: la squadra di Italiano vince 2-1 al Bentegodi.

Il tabellino di Verona-Bologna 1-2

39' pt Odgaard (B), 34' st Cambiaghi (B), 35' st Mosquera (V)



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Niasse (39' st Livramento), Duda, Bradaric (22' st Lazovic), Suslov (31' st Kastanos), Bernede (1'st Tengstedt), Sarr (31'st Mosquera). All.: Zanetti



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda, Ferguson, Moro (1' st Aebischer), Orsolini (14' st Cambiaghi), Odgaard (22' st Dominguez), Ndoye, Castro (38'st Dalinga). All.: Italiano



Ammoniti: Valentini per gioco falloso, Suslov per proteste

Espulso: al 25' st Valentini per doppia ammonizione.