Serie A, Como-Venezia 1-1 e Parma-Torino 2-2. Ora Lecce-Milan

Como-Venezia, la cronaca della partita

Match equilibrato nella parte iniziale. Al 21esimo Como vicino al vantaggio: Smolcic di testa trova una grande risposta di Radu che devia sul palo. Qualche minuto dopo è il Venezia a sfiorare il gol con Zerbin ma il suo diagonale è respinto da Butez. Il portiere francese al 36esimo salva i suoi su una doppia occasione Duncan-Candè. Poi invece è Nico Paz ad andare a un soffio dal gol. A inizio ripresa i padroni di casa si portano avanti: Ikonè si costruisce da solo il gol e realizza con un diagonale mancino. In pieno recupero Smolcic sgambetta Carboni in area: rigore per il Venezia. Dal dischetto Gytkarer non sbaglia e pareggia.

Il tabellino di Como-Venezia 1-1 (HIGHLIGHTS)

Gol: nel st 4' Ikone, 45+5' Gytkjaer (rig.)

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Jack (1' st Dossena), Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha (41' st Engelhardt); Strefezza (1' st Ikone), Paz (41' st Fadera), Diao (27' st Douvikas). All.: Fabregas

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Cande; Zerbin (30' st Carboni), Duncan (17' st Bjarkason), Nicolussi Caviglia, Pérez, Ellertsson (17' st Dumbia); Oristanio (17' st Yeboah), Maric (30' st Gytkjaer). All.: Di Francesco

Ammoniti: Zerbin, Duncan, Jack, Douvikas per gioco falloso, Yeboah per comportamento non regolamentare.