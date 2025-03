Serie A, Cagliari-Genoa 1-1. In gol Viola e Cornet. VIDEO

Cagliari-Genoa, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

Il Cagliari al minuto 9 segna con Piccoli ma il gol viene annullato per un fuorigioco dell’attaccante. Al 15esimo palo di Coman da calcio di punizione. I sardi trovano il vantaggio al 18esimo: in contropiede Piccoli serve Viola che non sbaglia. Nella ripresa pareggia subito il Genoa: Miretti infila per Ekuban che crossa in mezzo dove Cornet batte Caprile. Il punteggio non cambia più e le due squadre portano a casa un punto ciascuna, utile per la corsa salvezza.

Il tabellino di Cagliari-Genoa 1-1

Gol: 18' pt Viola (C), 2' st Cornet (G)

CAGLIARI (4-5-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert (33' st Pavoletti), Deiola (33' st Adopo), Makoumbou (16' st Prati), Zortea, Viola (16' st Gaetano) , Coman (30' pt Augello); Piccoli. All.: Nicola

GENOA (4-2-3-1): Leali, Norton Cuffy (1' st Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (7' st Masini), Ekhator (21' st Matturro), Miretti, Cornet (30' st Malinovskyi) Ekuban (7' st Pinamonti). All.: Vieira

Ammoniti: Badelj, Deiola, Masini, Pavoletti per scorrettezze.