Serie A, Lazio-Udinese 1-1: a Thauvin risponde Romagnoli. VIDEO

La 28esima giornata di Serie A si è conclusa all’Olimpico di Roma: Lazio-Udinese è finita 1-1. Il turno si è aperto venerdì con l’1-1 tra Cagliari e Genoa. Sabato l’Inter ha superato il Monza a San Siro per 3 a 2, il Milan ha vinto 3-2 in rimonta a Lecce, sono finite con un pareggio Como-Venezia (1-1) e Parma-Torino (2-2). Domenica Verona-Bologna è finita 1-2, Napoli-Fiorentina è terminata 2-1, a Empoli la Roma ha vinto per 1-0 e allo Stadium l'Atalanta ha battuto 4-0 la Juventus ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Lazio-Udinese (GLI HIGHLIGHTS)

Finisce 1-1 la sfida tra Lazio e Udinese. Succede tutto nel primo tempo. Gli ospiti vanno in vantaggio al 22’: Thauvin si ritrova davanti a Provedel ma non riesce a concludere, Lucca ci riprova in rovesciata, alla fine sul pallone arriva ancora Thauvin che questa volta mette in rete. Il pareggio della Lazio al 32’: calcio d’angolo, Vecino allunga sul secondo palo, Romagnoli firma l’1-1. Nella ripresa la Lazio attacca ma l’Udinese resiste: il risultato non cambia più.

Il tabellino di Lazio-Udinese 1-1

22' pt Thauvin (U), 32' pt Romagnoli (L)



LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli Marusic, Guendouzi, Vecino (20' st Belahyane), Isaksen (36' st Patric), Dia (21' st Pedro), Zaccagni, Tchaouna (1' st Noslin). All.: Baroni



UDINESE (4-4-2): Okoye, Kristensen, Bijol, Solet Ehizibue (45' st Rui Modesto), Lovric (21' st Zemura), Karlstrom, Ekkelenkamp (21' st Payero), Kamara (21' st Atta), Thauvin (36' st Davis), Lucca. All.: Runjaic



Ammoniti: Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Vecino e Lazzari per gioco falloso.