Ciclismo, oggi a Genova il Giro dell'Appennino 2025: percorso e orari

Quest'anno, per la prima volta, sarà prevista anche una gara di ciclismo femminile. Le cicliste arriveranno a Genova in via Venti Settembre tra le ore 12:30 e le 13. Poco dopo arriveranno i ciclisti

È atteso per oggi, martedì 24 giugno, l’appuntamento per l’ottantaseiesimo Giro dell'Appennino-memorial Tarcisio Persegona, 73° Gran Premio Città Di Genova. Per la prima volta quest’anno, la gara si sdoppia, lasciando spazio anche alla competizione femminile: le cicliste arriveranno a Genova in via Venti Settembre tra le ore 12:30 e le 13. Poco dopo i ciclisti invece, il cui arrivo in città è atteso tra le 16:40 e le 17:15. In occasione del loro passaggio, sono previste chiusure al traffico e variazioni alle linee degli autobus.

Arrivo in via XX Settembre Per la 12esima volta l'arrivo degli sportivi è previsto in via XX Settembre e i chilometri che verranno percorsi nella città metropolitana di Genova saranno 141, pari al 71% del totale. Raduno ad Arquata Scrivia, poi il trasferimento davanti allo stabilimento Elah Dufour Novi, con partenza fissata per le 11:45. Il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana, teatri di molti raduni delle ultime edizioni, avverranno tra le 11:50 e le 12, poi la corsa entrerà nel vivo.