Europei Under 21, Italia-Romania 1-0: azzurri vincono all'esordio

Esordio vincente per la nazionale italiana di Nunziata che, all'Europeo Under 21, batte la Romania 1-0. Decisiva la rete segnata al 26’ da Baldanzi.

La cronaca della partita

Al 26' Ruggeri sfonda da sinistra e mette un buon pallone rasoterra per Baldanzi che controlla e calcia con il mancino, una piccola deviazione inganna Sava ed è gol per l'Italia. Sul finale del primo tempo calcio di rigore per la Romania: Munteanu calcia ma Desplanches para. Al 61' gol annullato a Stoica per fuorigioco. Nel finale gli Azzurri gestiscono il possesso palla senza rischiare troppo.

Il tabellino di Italia-Romania 1-0

26' pt Baldanzi T

ITALIA: Desplanches S., Zanotti M., Ghilardi D., Pirola L., Ruggeri M., Fabbian G., Prati M., Ndour C., Baldanzi T., Koleosho L. (dal 18' st Ambrosino G.), Gnonto W. (dal 18' st Casadei C.). Allenatore: Nunziata C..



ROMANIA: Sava R., Strata T. (dal 16' st Sirbu D.), Ignat C. (dal 1' st Perianu O.), Ilie M., Borza A., Corbu M. (dal 1' st Popescu O.), Akdag U., Grameni C., Stoica I. (dal 16' st Burnete R.), Munteanu L., Ilie R.. Allenatore: R. Rotaru.