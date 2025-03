Juve, via a era Tudor. Motta dopo l'esonero: grazie a club e giocatori

Primo giorno per Igor Tudor alla guida della Juventus. Nel corso della mattinata il tecnico croato si è presentato al J Medical per sottoporsi alle visite mediche, obbligatorie non solo per i calciatori, ma anche per i membri dello staff. Il primo allenamento del post-Thiago Motta è fissato nel pomeriggio, quando alle 14 Tudor dirigerà una seduta di lavoro in vista dell'appuntamento di sabato alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium. Ad accogliere Tudor un nutrito gruppo di tifosi, ai quali il nuovo allenatore bianconero si è concesso volentieri per autografi e foto di rito.