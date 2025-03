Juventus, ore decisive per l'arrivo di Tudor. Motta verso l'esonero

Ore calde in casa bianconera. La società avrebbe deciso di affidare al tecnico croato, in passato giocatore e vice-allenatore della Juventus, le chiavi della panchina. In bilico il destino di Thiago Motta, vicino all'esonero come conferma anche Sky Sport

Ore caldissime per il futuro della panchina della Juventus. Come conferma anche Sky Sport, infatti, il club bianconero avrebbe individuato in Igor Tudor il grande favorito per succedere a Thiago Motta, cui potrebbero risultare fatali gli ultimi risultati negativi. L’intenzione della società torinese è quella di invertire la rotta dopo l'eliminazione dei bianconeri da Champions League e Coppa Italia e dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina che hanno messo in bilico anche il quarto posto in classifica. L’allenatore, secondo quanto risulta proprio a Sky Sport, avrebbe accettato 3 mesi di contratto più un opzione - in favore della società - in caso di qualificazione Champions.

Decisive le prossime ore

Le prossime ore, dunque, saranno decisive per capire il destino dell'italo-brasiliano e l'eventuale ritorno di Tudor: il croato, classe 1978, farebbe così un ennesimo viaggio verso Torino. Sotto la Mole, sponda bianconera, ha vissuto esperienze da calciatore (tra il 1998 e il 2005 e nella stagione 2006/2007) e da allenatore nel 2020/2021 come vice di Andrea Pirlo.