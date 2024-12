Serie A: Atalanta vince a Cagliari 1-0, resta in testa. Gol di Zaniolo

La squadra di Gasperini, nella 16esima giornata, conquista la decima vittoria consecutiva in campionato e consolida il primo posto in classifica: a segno Zaniolo al 66’, fondamentale in più occasioni Carnesecchi. Oggi altre due partite: alle 18 è iniziata Udinese-Napoli e alle 20.45 c'è Juventus-Venezia

La cronaca di Cagliari-Atalanta

L’Atalanta vince 1-0 a Cagliari. Il primo tempo si chiude senza reti, con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio - soprattutto con Piccoli e Zortea - ma si scontrano con un Carnesecchi in ottima forma. Il gol che decide la partita arriva al 66’: Bellanova dal secondo palo mette in mezzo per Zaniolo, che con un sinistro al volo batte Sherri. Due minuti dopo, Lookman colpisce il palo. Il Cagliari ci prova e l’Atalanta soffre, ma a salvare il risultato ci pensa ancora Carnesecchi. Finisce 1-0 per la Dea, che conquista la decima vittoria consecutiva in campionato e consolida il primo posto in classifica.

Il tabellino di Cagliari-Atalanta 0-1

21' st Zaniolo



CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea (32' st Pavoletti), Adopo, Makoumbou (32' st Marin), Deiola (26' st Gaetano), Augello (26' st Obert); Luvumbo (7' st Felici), Piccoli. All. Nicola



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (1' st Djimsiti), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (19' st Samardzic), Ederson, Ruggeri; De Ketelaere (19' st Zaniolo), Brescianini (1' st De Roon); Retegui (1'st Lookman). All. Gasperini



Ammoniti: Luperto, De Roon, Augello, Obert per scorrettezze, Zaniolo, Samardzic per comportamento non regolamentare.