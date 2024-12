Sci, Goggia torna dopo 10 mesi ed è seconda in discesa a Beaver Creek

Ritorno eccezionale per Sofia Goggia: a 10 mesi dalla frattura di tibia e malleolo, l'azzurra è tornata in Coppa del Mondo e ha chiuso al secondo posto la discesa libera di Beaver Creek. Goggia ha chiuso in 1'32''54, battuta solo dall'austriaca Cornelia Huetter (1'32''38). Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami (1'32''72). Settima Marta Bassino (a 0"64), nona Federica Brignone (a 0"87).