Mondiale per Club, le squadre già qualificate: ci sono Juve e Inter

I bianconeri sono la seconda e ultima squadra italiana qualificata per la nuova competizione Fifa, in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti. Assegnati 21 dei 32 slot a disposizione: Barcellona e Atletico Madrid si giocano uno dei due posti per le europee ancora a disposizione. Niente da fare per Cristiano Ronaldo, ancora una chance per Messi

Si va delineando il quadro delle squadre qualificate al Mondiale per club 2025, prima edizione della manifestazione che si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Con la qualificazione della Juventus salgono a 21 le squadre sicure di essere al via della nuova competizione. Le 32 qualificate provenienti dalle sei Confederazioni saranno divise in otto gruppi da quattro squadre ciascuna, con le prime due che si qualificheranno per gli ottavi.

Almeno tre match per bianconeri e nerazzurri

Inter e Juventus, che saranno inserite in gruppi diversi, giocheranno almeno tre partite. L'Europa ha il contingente più ampio: 12 squadre, di cui 10 già sicure: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Porto, Benfica e Paris Saint-Germain. Un posto se lo giocheranno Atletico Madrid e Barcellona per la Spagna, l'altro è in ballottaggio tra la vincente della Champions League 2024 e il Salisburgo: se i futuri campioni saranno già qualificati, il pass andrà agli austriaci, con il miglior ranking delle escluse. Soltanto Arsenal e Psv possono togliere il posto al Salisburgo.