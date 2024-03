Champions League, ritorno degli ottavi: in campo Barcellona-Napoli 2-0

Allo Stadio Olimpico Lluís Companys, l’impianto di Montjuïc, i partenopei cercano il pass per i quarti contro i blaugrana. Si è ricominciato dall’1-1 dell’andata. L’altro match in corso stasera è Arsenal-Porto (all’andata finì 1-0 per i portoghesi)

Gli ottavi di finale di Champions League sono ripartiti oggi con altre due gare di ritorno. Il Napoli è in campo contro il Barcellona in Catalogna, dopo l’1-1 dell’andata al “Maradona”, con i gol di Lewandoski e Osimhen (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE). I padroni di casa non possono ancora giocare nel loro storico Camp Nou, in ristrutturazione, che sarà pronto dalla prossima stagione. La partita si sta disputando quindi allo Stadio Olimpico Lluís Companys, l’impianto di Montjuïc, con migliaia di tifosi napoletani presenti. L’altro match in corso stasera è Arsenal-Porto (all’andata finì 1-0 per i portoghesi).