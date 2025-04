Champions, Barcellona e PSG vincono quarti di andata

La cronaca di Barcellona-Borussia Dortmund

Al Montuijc di Barcellona i padroni di casa passano in vantaggio al 25’: fa quasi tutto Cubarsì, ma a mettere la palla in porta è Raphinha. Brusca accelerata nel secondo tempo, sempre a favore dei blaugrana. Al 48’ è 2-0, con Lewandowski servito da Raphinha. Al 66’ si triplica, con gol firmato ancora da Lewandowski (servito da Fermin Lopez). Ma non è ancora finita: al 77' Yamal cala il 4-0, imboccato dai soliti protagonisti di oggi, Lewandowski e Raphinha.