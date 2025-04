Federica Brignone dimessa: "Non so quanto ci vorrà, ma non mollo"

"Non abbiano idea di quanto tempo ci vorrà, procederemo a step e poi si vedrà". Queste le parole, a proposito del recupero dal suo grave infortunio, di Federica Brignone, non appena dimessa dopo 5 giorni dalla clinica La Madonnina di Milano. "Di sicuro sono una che non molla", ha ribadito l'atleta azzurra. La campionessa di sci, una volta dimessa, ha salutato la stampa e poi, in sedia a rotelle, è stata accompagnata a casa dalla madre, dal fratello e dallo staff della Fisi. "Pensavo fosse una cosa veloce ma in realtà operandomi subito ho capito che mi hanno evitato complicazioni, anche per la mia vita. Ora il prossimo step - ha proseguito l'atleta azzurra - sarà la fisioterapia, che comincerà già da lunedì, e quello dopo la prima tac di controllo".