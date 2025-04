Brignone, intervento riuscito: "Nuova sfida". Tempi recupero incerti

"Nel momento più felice della mia carriera non ci voleva proprio, mi aspettava ancora un mese di lavoro e non vedevo l'ora di farlo. Dovrò invece affrontare una nuova sfida nella quale metterò tutta me stessa, come sempre". Sono queste le prime parole pronunciate da Federica Brignone dopo l'operazione a tibia e perone in seguito al brutto incidente sugli sci durante la discesa in Val di Fassa .

Incerti i tempi di recupero

Ora, alla certezza delle fratture ridotte chirurgicamente c'è una seconda certezza, molto più preoccupante: il fatto che i prossimi mesi saranno una corsa contro tempo per partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, quelli per i quali non aveva chiuso già alcuni anni fa la stagione. Alla discesa libera olimpica sull'Olympia delle Tofane mancano 310 giorni, al supergigante 314 e al “suo” slalom gigante 317. Per l'infortunio di Federica Brignone non si parla di giorni, si parla di mesi, almeno sei ma possono diventare anche otto, nove. Nella migliore delle ipotesi, Brignone potrà tornare sugli sci non prima di settembre-ottobre, quindi, addio alle sciate di luglio, agosto e quelle settembrine, sempre molto importanti, sulle nevi australi dell'Argentina. Altra amara certezza, la preparazione per la stagione olimpica sarà ridotta. Insomma, un finale di stagione drammatico.