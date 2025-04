Sci, paura per Federica Brignone: brutta caduta al Gigante

Subito soccorsa, è stata portata a valle in toboga, per poi essere elitrasportata in ospedale per i necessari accertamenti medici. La vincitrice dalla Coppa del mondo ha inforcato una porta con un braccio perdendo l'equilibrio

Preoccupazione per Federica Brignone, caduta durante lo slalom gigante ai campionati Assoluti in corso in Val di Fassa e portata via in elicottero all'ospedale di Trento. La campionessa valdostana, vincitrice dalla Coppa del mondo, ha inforcato una porta con un braccio perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente. Subito soccorsa, è stata portata a valle in toboga, per poi essere elitrasportata in ospedale per i necessari accertamenti medici.