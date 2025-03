Sci, Brignone vince anche la Coppa del mondo di slalom gigante

Stato di grazia per la sciatrice valdostana Federica Brignone, continua a dominare la stagione di sci: dopo aver conquistato la Coppa del Mondo generale e quella di discesa, si assicura anche il trofeo dello gigante. Nella finale di Sun Valley, la neozelandese Alice Robinson non ha completato la prima manche e la campionessa azzurra nell'ultimo gigante della stagione è giunta seconda alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami, che centra il 100° podio in carriera. Terza la svedese Hector, fuori Sofia Goggia.