L'annuncio del Psv: "Un nostro giocatore ha la tubercolosi attiva"

Il club di calcio olandese lo ha comunicato attraverso i social. Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto al pubblico. Il Psv, comunque, ha spiegato di voler supportare pienamente il giocatore in tutto il suo percorso di recupero

"Ad un giocatore della nostra prima squadra è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Stiamo monitorando attentamente la situazione e stiamo collaborando con le autorità sanitarie". Lo ha comunicato, attraverso il proprio account ufficiale di X, la squadra olandese di calcio del Psv. A scopo precauzionale - ha spiegato poi la stampa locale - è stata avviata un'indagine sui contatti. E le persone coinvolte sono state informate del fatto.

Non comunicato il nome del giocatore colpito

La tubercolosi è una malattia infettiva che di solito colpisce i polmoni e può essere trasmessa attraverso l'aria. Secondo Pascal Wielders, pneumologo del club olandese, il rischio di infezione per l'ambiente circostante il giocatore è sstanzialmente limitato. "In linea di principio, non c'è alcun rischio di infezione all'aria aperta", ha spiegato il medico. Per motivi di privacy, il nome del giocatore interessato non è stato reso noto al pubblico. Il club olandese ha sottolineato ancora di voler supportare pienamente il giocatore in tutto il suo percorso di recupero.