Caos B, presidiata la casa del presidente del Brescia Massimo Cellino

Dopo il caos scoppiato ieri nella Serie B, l'abitazione del presidente del Brescia Massimo Cellino è stata presidiata. A seguito della chiusura delle indagini della Procura federale, ora le rondinelle potrebbero rischiare una penalizzazione in classifica di quattro punti e quindi la retrocessione in Serie C. Le forze dell'ordine stanno attualmente monitorando la sede del club in centro città, così come il centro sportivo a Torbole Casaglia e l'abitazione di Cellino che ha annunciato una battaglia sul fronte "della giustizia sportiva ed extra sportiva".

Presidiata la casa di Massimo Cellino

Cellino sostiene di essere stato truffato da una società di Milano alla quale si era rivolto per il pagamento dei contributi per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio attraverso una compensazione di crediti di imposta. Questa sera il tifo organizzato ha programmato per le 20 una manifestazione fuori dal Palazzo della Loggia, sede del Comune.

Rischio di penalizzazione e retrocessione per il Brescia

La Procura della Figc ha dato l'avviso della conclusione delle indagini e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il deferimento. Tutto ha avuto inizio lo scorso 28 febbraio quando la Covisoc ha chiesto con una lettera verifiche all'Agenzia delle entrate in merito al credito d'imposta del club lombardo. Risposte che, come confermano fonti vicine ad ambienti federali, sono arrivate venerdì scorso.

In caso di penalizzazione Sampdoria ripescata ai playout

Dopo la riunione urgente della Covisoc e la trasmissione degli atti alla Procura guidata da Chinè, ieri è stata resa nota la conclusione dell'indagine. La Lega di B "a tutela" della regolarità del campionato ha quindi rinviato i playout tra Frosinone e Salernitana (l'andata era in programma domani). In caso di penalizzazione, il Brescia retrocederebbe con Cosenza e Cittadella, mentre il Frosinone sarebbe salvo direttamente. Speranze per la Sampdoria, che dovrebbe così disputare il playout con la Salernitana.