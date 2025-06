Chivu all'Inter, oggi la firma dell'allenatore che sostituirà Inzaghi

Nella serata di ieri c'è stato un incontro tra Marotta, Ausilio e Baccin con l'allenatore e il suo agente per programmare la stagione che verrà e che avrà subito una coda importante con il Mondiale per Club. Prevista per oggi la definizione degli ultimi dettagli e della firma sul contratto.

L'Inter ha scelto Cristian Chivu per la panchina. Nella serata di ieri c'è stato un incontro tra Marotta, Ausilio e Baccin con l'allenatore e il suo agente per programmare la stagione che verrà e che avrà subito una coda importante con il Mondiale per Club. Oggi è il giorno della definizione degli ultimi dettagli e della firma sul contratto. La scelta di Chivu, già giocatore e poi allenatore delle giovanili nerazzurre prima degli ultimi mesi vissuti a Parma, arriva dopo il no Fabregas. Il Club aveva provato ad agganciare il 38enne allenatore dei lariani senza però riuscire a convincere il Como che già aveva respinto i tentativi di Bayer Leverkusen e Roma per lo spagnolo.