Eriksen dopo il malore: "Sto bene, questo caso diverso dal 2021"

A 24 ore dalla grande paura, quando nello stadio di Odense, durante l'amichevole Danimarca-Ucraina, si sono riviste le drammatiche scene di cinque anni fa a Euro 2021, con un capannello di giocatori disperati intorno a Christian Eriksen a terra privo di sensi , il giocatore danese ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, pubblicando da casa un lungo post su Instragram. "Voglio far sapere - ha scritto il centrocampista - che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021. Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Sto bene. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto, mi ha tutelato quando ne avevo bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli". Eriksen, che al momento è un giocatore del Wolfsburg, aveva già avuto un malore in campo nel 2021, durante la partita degli Europei contro la Finlandia. Dopo l'arresto cardiaco era tornato a giocare grazie all'impianto di un pacemaker.

Non sono ancora state diffuse notizie sulla natura del malore

"Oltre a essere grato per il supporto e l'assistenza di tutti i giocatori e membri dello staff in campo, sono incredibilmente grato ai dottori che in questi anni si sono presi cura del mio cuore. Grazie al loro ottimo lavoro il mio defibrillatore ha fatto esattamente quello che è stato costruito per fare: proteggermi quando ne avevo bisogno", si legge ancora nel messaggio. Già in mattinata, la Federazione calcistica danese (Dfa) aveva annunciato che il giocatore "stava bene" e che sarebbe stato dimesso dall'ospedale "presto". "Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Prevediamo che presto riceverà l'autorizzazione a tornare a casa", le parole del medico della squadra, Morten Boesen. Non sono state fornite informazioni sulla natura del malore del giocatore o sul suo impatto sulla sua carriera. "Ci stiamo prendendo cura dei giocatori e dello staff e restiamo in contatto con loro regolarmente", ha aggiunto Boesen.