"Vergogna", scrive Marca all'indomani della vittoria della Roja. Al termine della partita prima una rissa, poi il gesto di tutta l'Albiceleste, che ha scelto di fissare la curva dei propri tifosi ignorando le celebrazioni dei vincitori ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Mondiale di calcio 2026 si è chiuso con il trionfo della Spagna e la rabbia dell’Argentina. Una rabbia sfociata in episodi di antisportività, a partire dalla rissa accesa da Leandro Paredes a fine partita e costate un cartellino rosso al centrocampista. Ma sui social e sui media in generale, specialmente quelli spagnoli, a finire nel mirino è anche un altro atteggiamento tenuto stavolta da tutta la squadra del ct Lionel Scaloni, che mentre Rodri riceveva la Coppa del Mondo dalle mani di Donald Trump e Gianni Infantino, ha deciso di voltare le spalle al podio preferendo guardare in faccia i propri tifosi che intonavano cori per i giocatori sugli spalti.

I commenti sulla stampa spagnola Una “vergogna” per la stampa iberica. "Non saper perdere è una cosa davvero orribile - ha commentato il quotidiano sportivo Marca parlando di "gesto infame" - soprattutto è una cosa mai vista nella storia del calcio che getta discredito sulla nazionale argentina a livello mondiale e a cui sarà difficile porre riparo". E ancora "È un comportamento penoso da parte di una nazionale tre volte campione del mondo che è stato criticato dagli stessi tifosi argentini perché li squalifica per sempre". E se "prima della partita ci chiedevamo perché i tifosi di tutti i Paesi del mondo sostenevano la Spagna contro l'Argentina, ora sappiamo il motivo". Potrebbe interessarti Mondiali 2026, sul premio della Spagna il "dazio" del fisco Usa

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