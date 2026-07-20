Mondiali 2026, alla premiazione Trump ruba la scena alla Spagna. FOTO

Donald Trump e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, vincitrice del secondo titolo della sua storia. Dopo la premiazione, il presidente degli Stati Uniti è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall’inquadratura. Ecco le immagini della cerimonia.
- Donald Trump e Gianni Infantino portano insieme il trofeo verso la squadra spagnola prima della consegna ufficiale.
- Il presidente della Fifa Gianni Infantino consegna la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri. Alle loro spalle, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assiste alla premiazione.
- Infantino porge il trofeo a Rodri, mentre Trump resta accanto al capitano spagnolo. I giocatori della Spagna seguono la consegna dalla pedana.
- La Spagna festeggia sul palco con la Coppa del Mondo. Sul lato destro dell’inquadratura restano anche Donald Trump e Gianni Infantino, mentre la squadra posa per la foto ufficiale.
- Donald Trump rimane accanto alla squadra durante la foto dei campioni. Nel dettaglio, Gianni Infantino appare rivolto verso il presidente statunitense mentre la celebrazione prosegue.