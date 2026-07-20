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Mondiali 2026, alla premiazione Trump ruba la scena alla Spagna. FOTO

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Donald Trump e il presidente della Fifa Gianni Infantino hanno consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, vincitrice del secondo titolo della sua storia. Dopo la premiazione, il presidente degli Stati Uniti è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall’inquadratura. Ecco le immagini della cerimonia.

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