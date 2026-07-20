La Spagna vince i Mondiali 2026, la festa dei tifosi da Madrid a Barcellona. FOTO
I tifosi in festa in tutta la Spagna e nelle principali città del mondo dopo la vittoria contro l’Argentina. Da Madrid a Barcellona, fino a New York, Città del Messico e Sydney, migliaia di persone hanno seguito la finale e celebrato il secondo titolo mondiale
- I tifosi della Spagna sono in festa in tutto il mondo dopo la vittoria dei Mondiali 2026. La Roja ha battuto 1-0 l’Argentina nella finale disputata il 19 luglio al MetLife Stadium, conquistando il secondo titolo mondiale della sua storia, sedici anni dopo il trionfo del 2010. A decidere la sfida è stato Ferran Torres, autore del gol nei tempi supplementari. Per la nazionale spagnola, già campione d’Europa, è arrivato così un nuovo successo internazionale.
- In tutta la Spagna i tifosi sono scesi nelle strade e nelle piazze per celebrare la vittoria della Roja. Da Madrid a Barcellona, passando per Pamplona, Melilla e Los Palacios, bandiere rosse e gialle, maglie della nazionale e cori hanno accompagnato i festeggiamenti per il secondo titolo mondiale.
- I tifosi della nazionale spagnola si sono riuniti nelle strade di Madrid per seguire la finale contro l’Argentina. Dopo il fischio finale, la capitale si è riempita di bandiere rosse e gialle, con i festeggiamenti proseguiti fino a tarda notte.
- A Barcellona migliaia di persone hanno seguito la partita sui maxischermi. Al termine della finale, la festa è proseguita anche nel centro della città, dove i sostenitori della Roja si sono radunati con bandiere e cori.
- La vittoria è stata celebrata anche a Città del Messico. I tifosi spagnoli si sono ritrovati nei pressi della Fuente de la Cibeles, per festeggiare il successo per 1-0 contro l’Argentina
- La festa ha raggiunto anche il centro di New York. A Times Square diversi tifosi hanno esultato dopo la vittoria contro l’Argentina. I tifosi delle due nazionali si erano riuniti nella zona già nelle ore precedenti alla finale.
- Numerosi appassionati si sono ritrovati anche nella piazza del Rockefeller Center per seguire la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Dopo il successo della Roja, i tifosi spagnoli hanno festeggiato nei principali luoghi simbolo di Manhattan.
- A Los Palacios, in provincia di Siviglia, i sostenitori della Spagna si sono riuniti per celebrare la conquista del Mondiale. La cittadina andalusa ha un legame particolare con la nazionale: qui sono nati Fabián Ruiz e Gavi.
- Festeggiamenti anche a Melilla, dove i tifosi sono scesi in strada nella tarda serata del 19 luglio. Bandiere spagnole e maglie della nazionale hanno accompagnato la festa per il secondo titolo mondiale della Roja.
- A Sydney i tifosi hanno seguito la finale nell’area con maxischermo allestita a Tumbalong Park, Darling Harbour.