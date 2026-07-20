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Mondiali di calcio 2026, lo speciale di Sky TG24
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La Spagna vince i Mondiali 2026, la festa dei tifosi da Madrid a Barcellona. FOTO

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©Getty

I tifosi in festa in tutta la Spagna e nelle principali città del mondo dopo la vittoria contro l’Argentina. Da Madrid a Barcellona, fino a New York, Città del Messico e Sydney, migliaia di persone hanno seguito la finale e celebrato il secondo titolo mondiale

 

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