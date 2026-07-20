Messi in lacrime dopo la finale, il possibile addio. FOTO

Le lacrime di Lionel Messi dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali 2026. Il capitano è rimasto a lungo seduto sul terreno di gioco, ha salutato Lamine Yamal e ha ricevuto la medaglia d’argento dalle mani di Donald Trump. Immagini che alimentano gli interrogativi sul suo possibile addio alla Nazionale e, forse, al calcio giocato.