Messi in lacrime dopo la finale, il possibile addio. FOTO

Le lacrime di Lionel Messi dopo la sconfitta dell’Argentina nella finale dei Mondiali 2026. Il capitano è rimasto a lungo seduto sul terreno di gioco, ha salutato Lamine Yamal e ha ricevuto la medaglia d’argento dalle mani di Donald Trump. Immagini che alimentano gli interrogativi sul suo possibile addio alla Nazionale e, forse, al calcio giocato.
- Messi e Yamal si stringono la mano e si scambiano alcune parole. Un gesto di rispetto tra i due numeri 10 dopo la conclusione della partita.
- Al termine della finale, Lionel Messi abbraccia Lamine Yamal sul terreno di gioco. Il capitano dell’Argentina si congratula con il giovane avversario dopo il fischio finale.
- Dopo la sconfitta, Messi resta seduto sul terreno di gioco con il volto appoggiato sulle braccia. Un’immagine destinata ad alimentare le ipotesi su un possibile addio alla Nazionale, non ancora annunciato ufficialmente
- Donald Trump consegna la medaglia d’argento a Messi durante la premiazione. Secondo quanto riferito dall’AGI, il calciatore avrebbe inizialmente tentato di proseguire senza riceverla, prima di essere richiamato dal presidente statunitense.
- Sul maxischermo dello stadio compare il primo piano di Messi accanto alla scritta che certifica il secondo posto dell’Argentina. Sugli spalti, i tifosi seguono gli ultimi momenti della cerimonia.