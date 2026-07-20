Nonostante non sia riuscita a battere la Spagna, la squadra del ct Lionel Scaloni verrà festeggiata con tutti gli onori una volta rientrati tutti in patria. Il presidente ha ringraziato la 'Selección' anche su Instagram dove ha postato una foto della squadra accompagnata da una frase che la descrive come "la miglior nazionale della Storia"

La data deve ancora essere fissata ma l’annuncio è stato dato: il traguardo della finale ai Mondiali 2026 raggiunta dall’Argentina diventerà festa nazionale nel Paese. È stato il presidente argentino Javier Milei ha fare la comunicazione, e nonostante non sia riuscita a superare la Spagna, la squadra del ct Lionel Scaloni festeggerà con tutti gli onori una volta rientrati tutti. "Viste le preoccupazioni relative alle celebrazioni per il traguardo raggiunto dalla Nazionale argentina, informo il pubblico che, a seconda di ciò che i giocatori e lo staff tecnico decideranno in merito alla giornata da festeggiare, questa verrà dichiarata festa nazionale", ha affermato il leader ultraliberista. Secondo le informazioni ottenute dall'emittente argentina TN, l’Argentina in partenza da New York arriverà all'aeroporto internazionale Ministro Pistarini intorno alle 17 locali di oggi (le 22 italiane). Al rientro, alcuni giocatori andranno in vacanza prima dell'inizio della stagione con i rispettivi club, mentre altri si uniranno direttamente alle loro squadre per riprendere gli allenamenti. Non è ancora confermato se Lionel Messi si recherà in Argentina o se rimarrà negli Stati Uniti.