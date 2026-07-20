Ct Nazionale, Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola

Esclusiva Sky Sport: il direttore tecnico dell’Italia e l’advisor avrebbero avuto un incontro a Barcellona con l’allenatore spagnolo, che ha da poco lasciato la panchina del Manchester City

Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo ct della Nazionale italiana di calcio. Ma, secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo (entrambi nominati meno di 10 giorni fa dal nuovo presidente della Figc Giovanni Malagò) avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. In attesa di aggiornamenti, i tifosi possono sognare (segui tutti gli aggiornamenti con il liveblog di Sky Sport).