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L'annuncio di Malagò: Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale

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L'ex difensore del Milan è stato scelto dal presidente della Figc, che gli ha affidato anche il ruolo di presidente del Club Italia. Avdisor della Nazionale sarà invece il brasiliano Leonardo

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Paolo Maldini sarà direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Il brasiliano Leonardo sarà invece l'advisor. L'annuncio è arrivato direttamente dal nuovo presidente della Fifc, Giovanni Malagò, che con l'ex difensore del Milan inaugura il nuovo corso azzurro.

L'annuncio di Malagò

Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha annunciato "con soddisfazione", sottolinea una nota della Federazione, che "Paolo Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico della Federazione". Maldini, ha spiegato, "svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor".

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