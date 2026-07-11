L'ex difensore del Milan è stato scelto dal presidente della Figc, che gli ha affidato anche il ruolo di presidente del Club Italia. Avdisor della Nazionale sarà invece il brasiliano Leonardo

Paolo Maldini sarà direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Il brasiliano Leonardo sarà invece l'advisor. L'annuncio è arrivato direttamente dal nuovo presidente della Fifc, Giovanni Malagò, che con l'ex difensore del Milan inaugura il nuovo corso azzurro.