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È morto Kevin Keegan, ex attaccante inglese che vinse due Palloni d'Oro

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Ex attaccante di Liverpool, Amburgo, Newcastle e nazionale inglese, di cui era stato anche ct, era stato eletto per due anni di fila il miglior calciatore d'Europa da France Football. Era da tempo malato di cancro

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Kevin Keegan, ex stella del Liverpool e della nazionale inglese, è all'età di 75 anni. Era da tempo malato di cancro. "È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è venuto a mancare all'età di 75 anni", si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia dell'ex attaccante dei Reds e dell'Amburgo, che vinse il Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979. La famiglia ha ricordato Keegan come "un marito, padre e nonno amatissimo", ringraziando inoltre l'équipe medica che lo ha assistito durante la malattia. "È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy", conclude il comunicato.

Due volte Pallone d'oro

Keegan è stato uno dei più grandi protagonisti del calcio inglese degli anni Settanta e Ottanta. Due volte di fila Pallone d'oro, nel 1978 e nel 1979, nella sua carriera di calciatore, ha conquistato tre titoli di campione di Inghilterra, una Coppa d’Inghilterra, due Charity Shield col Liverpool, la stessa squadra con cui, in Europa, aveva vinto una Coppa dei Campioni e due Coppe Uefa. All’Amburgo aveva vinto un titolo di campione di Germania. È universalmente riconosciuto come uno dei migliori calciatori della storia, 56° nella classifica che la rivista World Soccer ha riservato ai giocatori del XX secolo, 38° nella stessa classifica dell’IFFHS ed è presente nella lista dei 125 migliori calciatori viventi stilata da Pelé nel 2004 in occasione del centenario della Fifa. Autore di 21 gol in 63 presenze con la nazionale inglese, da allenatore ha legato la sua carriera soprattutto al Newcastle e al Manchester City, mentre alla guida della nazionale inglese ha preso parte al Campionato Europeo del 2000, venendo eliminato nella fase a gironi.

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