Il percorso della sedicesima tappa

La sedicesima tappa del Tour de France 2026 è l’unica cronometro individuale di questa edizione. I corridori, uno dopo l’altro, devono affrontare un percorso di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, vicino al Lago Lemano. La frazione prevede un dislivello di 500 metri e un Gpm di seconda categoria: la salita di Larringes, lunga 9,7 chilometri e con una pendenza media del 4,3%. Dopo una decina di chilometri iniziali in salita, il percorso è in discesa e la tappa si conclude con un finale pianeggiante. La partenza del primo corridore è fissata alle 13, l’arrivo dell’ultimo intorno alle 17.50.