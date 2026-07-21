Tour de France 2026, 16^ tappa da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains: il percorsoSport
Oggi, martedì 21 luglio, l'edizione numero 113 della Grande Boucle riprende dopo la pausa con l’unica frazione a cronometro individuale. I corridori, uno dopo l’altro, devono affrontare un percorso di 26,1 chilometri. Previsto un Gpm di seconda categoria: la salita di Larringes, lunga 9,7 chilometri e con una pendenza media del 4,3%. Domenica a vincere la tappa numero quindici è stato Remco Evenepoel, con la maglia gialla sulle spalle di Pogacar
Il Tour de France 2026, dopo il secondo lunedì di pausa di questa edizione, prosegue oggi - martedì 21 luglio - con la tappa numero sedici: si tratta dell’unica frazione a cronometro individuale, da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Domenica 19 luglio a vincere la tappa numero quindici è stato Remco Evenepoel, con la maglia gialla sulle spalle di Tadej Pogacar.
Il percorso della sedicesima tappa
La sedicesima tappa del Tour de France 2026 è l’unica cronometro individuale di questa edizione. I corridori, uno dopo l’altro, devono affrontare un percorso di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, vicino al Lago Lemano. La frazione prevede un dislivello di 500 metri e un Gpm di seconda categoria: la salita di Larringes, lunga 9,7 chilometri e con una pendenza media del 4,3%. Dopo una decina di chilometri iniziali in salita, il percorso è in discesa e la tappa si conclude con un finale pianeggiante. La partenza del primo corridore è fissata alle 13, l’arrivo dell’ultimo intorno alle 17.50.
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Il Tour de France 2026
Il Tour de France, corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo, è arrivato alla 113esima edizione. La Grande Boucle 2026 si corre dal 4 al 26 luglio e conta 21 tappe, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
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Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi