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Tour de France, l'albo d'oro delle maglie gialle dal 1903 a oggi

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Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi

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