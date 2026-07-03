Tour de France, l'albo d'oro delle maglie gialle dal 1903 a oggi

Dal 4 al 26 luglio Tadej Pogačar andrà a caccia della sua sua quinta Grande Boucle per eguagliare i quattro recordman Jacques Anquetil, Eddy Mercx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Al via del Tour anche il principale sfidante dello sloveno, il vincitore del Giro d'Italia Jonas Vingegaard, che punta al terzo successo personale. Ecco l'elenco di tutti i vincitori, dalla prima edizione a oggi
- 1903 - Maurice GARIN
- 1904 - Henri CORNET
- 1905 - Louis TROUSSELIER
- 1906 - René POTTIER
- 1907 - Lucien PETIT-BRETON (nella foto)
- 1908 - Lucien PETIT-BRETON
- 1909 - François FABER
- 1910 - Octave LAPIZE
- 1911 - Gustave GARRIGOU
- 1912 - Odile DEFRAYE
- 1913 - Philippe THYS
- 1914 - Philippe THYS
- 1919 - Firmin LAMBOT
- 1920 - Philippe THYS
- 1921 - Léon SCIEUR
- 1922 - Firmin LAMBOT
- 1923 - Henri PÉLISSIER
- 1924 - Ottavio BOTTECCHIA (nella foto)
- 1925 - Ottavio BOTTECCHIA
- 1926 - Lucien BUYSSE
- 1927 - Nicolas FRANTZ
- 1928 - Nicolas FRANTZ
- 1929 - Maurice DEWAELE
- 1930 - André LEDUCQ
- 1931 - Antonin MAGNE
- 1932 - André LEDUCQ
- 1933 - Georges SPEICHER
- 1934 - Antonin MAGNE
- 1935 - Romain MAES
- 1936 - Sylvère MAES
- 1937 - Roger LAPÉBIE
- 1938 - Gino BARTALI (nella foto)
- 1939 - Sylvère MAES
- 1947 - Jean ROBIC
- 1948 - Gino BARTALI
- 1949 - Fausto COPPI (nella foto)
- 1950 - Ferdi KÜBLER
- 1951 - Hugo KOBLET
- 1952 - Fausto COPPI
- 1953 - Louison BOBET
- 1954 - Louison BOBET
- 1955 - Louison BOBET
- 1956 - Roger WALKOWIAK
- 1957 - Jacques ANQUETIL
- 1958 - Charly GAUL
- 1959 - Federico BAHAMONTES
- 1960 - Gastone NENCINI
- 1961 - Jacques ANQUETIL (nella foto)
- 1962 - Jacques ANQUETIL
- 1963 - Jacques ANQUETIL
- 1964 - Jacques ANQUETIL
- 1965 - Felice GIMONDI
- 1966 - Lucien AIMAR
- 1967 - Roger PINGEON
- 1968 - Jan JANSSEN
- 1969 - Eddy MERCKX
- 1970 - Eddy MERCKX (nella foto)
- 1971 - Eddy MERCKX
- 1972 - Eddy MERCKX
- 1973 - Luis OCAÑA
- 1974 - Eddy MERCKX
- 1975 - Bernard THÉVENET
- 1976 - Lucien VAN IMPE
- 1977 - Bernard THÉVENET
- 1978 - Bernard HINAULT
- 1979 - Bernard HINAULT
- 1980 - Joop ZOETEMELK
- 1981 - Bernard HINAULT (nella foto)
- 1982 - Bernard HINAULT
- 1983 - Laurent FIGNON
- 1984 - Laurent FIGNON
- 1985 - Bernard HINAULT
- 1986 - Greg LeMOND
- 1987 - Stephen ROCHE
- 1988 - Pedro DELGADO
- 1989 - Greg LeMOND
- 1990 - Greg LeMOND
- 1991 - Miguel INDURAIN (nella foto)
- 1992 - Miguel INDURAIN
- 1993 - Miguel INDURAIN
- 1994 - Miguel INDURAIN
- 1995 - Miguel INDURAIN
- 1996 - Bjarne RIIS
- 1997 - Jan ULLRICH
- 1998 - Marco PANTANI (nella foto)
- 1999 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2000 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2001 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2002 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2003 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2004 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2005 - revocata la vittoria di Lance ARMSTRONG
- 2006 - Oscar Pereiro
- 2007 - Alberto Contador
- 2008 - Carlos Sastre
- 2009 - Alberto Contador
- 2010 - Andy Schleck
- 2011 - Cadel Evans
- 2012 - Bradley Wiggins (nella foto)
- 2013 - Chris Froome (nella foto)
- 2014 - Vincenzo Nibali (nella foto)
- 2015 - Chris Froome
- 2016 - Chris Froome
- 2017 - Chris Froome
- 2018 - Geraint Thomas
- 2019 - Egan Bernal
- 2020 - Tadej Pogačar (nella foto)
- 2021 - Tadej Pogačar
- 2022 - Jonas Vingegaard (nella foto)
- 2023 - Jinas Vingegaard
- 2024 - Tadej Pogačar
- 2025 - Tadej Pogačar