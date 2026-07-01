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Tour de France 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 113

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La Grande Boucle prenderà il via per la prima volta da Barcellona il 4 luglio e si concluderà il 26 col tradizionale arrivo sugli Champs-Élysées. Nel mezzo otto tappe di montagna, cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Una solo cronometro nella terza settimana, oltre alla cronosquadre iniziale. E un unico grande favorito che risponde al nome di Tadej Pogačar

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