Supercoppa, minuto di silenzio per Riva nel 2° tempo. Fischi a Riad

La possibile spiegazione dei fischi

Una scelta voluta dalla Figc e della Lega Serie A per ricordare una leggenda del calcio azzurro, accolta, tuttavia, in maniera insolita dal pubblico sugli spalti. All'annuncio del minuto di silenzio, infatti, dalle tribune dell'impianto saudita sono piovuti fischi. La reazione sarebbe, in realtà, dipesa dal fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto. E, anzi, viene vissuto con un certo fastidio. Per tutta risposta, gli italiani presenti sugli spalti hanno applaudito, per onorare il ricordo di un simbolo del calcio italiano.