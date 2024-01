Gigi Riva è morto: l'ex attaccante di Cagliari e Italia aveva 79 anni

Il simbolo di uno scudetto passato alla storia

A Riva resta legato l'indissolubile ricordo dell'unico, storico, scudetto conquistato dalla formazione sarda nel 1970, un'impresa della quale Riva è stato l'artefice principale e che lo ha trasformato in un vero e proprio simbolo della regione. Indimenticabili anche le sue imprese in maglia azzura, prima tra tutta la 'partita del secolo' che vide affrontarsi allo stadio Azteca di Città del Messico Italia e Germania. nel 4-3 passato alla storia del calcio, italiano e non solo. Un simbolo anche in Nazionale Riva, che ancora oggi conserva lo scettro di miglior realizzatore di tutti i tempi con la maglia azzurra, con 35 gol in 42 partite. Nel suo palmares anche il primo Campionato europeo vinto dalla Nazionale a Roma nel 1968 (con un suo gol in sospetto fuorigioco, ma allora le moviole non c'erano) e tre classifiche dei cannonieri vinte, senza dimenticare un secondo e un terzo posto al Pallone d'Oro, quando la classifica non era lo specchio dei desideri degli sponsor.