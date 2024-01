2/21 ©LaPresse

Gigi Riva è una vera e propria leggenda non soltanto in Sardegna, sua terra d’adozione per via degli anni al Cagliari, ma anche a livello nazionale: nessuno ha segnato più di lui con la maglia azzurra

Gigi Riva è morto: l'ex attaccante di Cagliari e Nazionale aveva 79 anni