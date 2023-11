Nel nostro cielo un rombo di tuono, Milani racconta Gigi Riva

La storia irripetibile di un’impresa che ha avuto come eroe un uomo unico. Lo scudetto del Cagliari e la vita di Gigi Riva, il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana, sono al centro di Nel nostro cielo un rombo di tuono, film documentario di Riccardo Milani (Come un gatto in tangenziale, Grazie ragazzi) che ha il grande merito di narrare Riva attraverso i ricordi, i pensieri, le confidenze e il volto di Riva. Il film torna su Sky Cinema 2 il 7 novembre alle 18:25, per celebrare i 79 anni del grande campione che ha segnato un'epoca. Un film su Riva, sulla Sardegna, sul legame simbiotico instauratosi tra loro, come racconta il regista.

Quando e perché ha deciso di raccontare la storia di Gigi Riva?

Ventidue anni fa, nel 2001, incontrato Gigi per la prima volta gli ho spiegato di questo progetto. Da tantissimi anni volevo fare un lavoro su di lui perché per me voleva dire raccontare la storia di un uomo e della sua terra, della terra che è diventata sua, la Sardegna. Nei titoli di questo film c’è scritto “scritto e diretto da Riccardo Milani”, ma in realtà questa storia è stata scritta da Gigi e dalla Sardegna, dalla persona e dalla terra che lo ha ospitato e ancora lo ospita. Da bambino ho subito il fascino di Riva e del Cagliari dello scudetto, di quegli anni in cui una squadra molto piccola poteva vincere il campionato contro le grandi, con l’esempio di un uomo che rifiutava tutte le offerte e aveva il coraggio di dire di no. Quell’insegnamento lì non me lo sono più levato di dosso, e forse è possibile ancora dire no pagando dei prezzi ma scegliendo la vita che si vuole fare fino in fondo. Quella di Riva è una storia di umiltà, coraggio, onestà, coerenza: tutte doti che 22 anni fa mi sembrava necessario raccontare ed esaltare e che oggi, a 22 anni di distanza, mi sembrano ancora più urgenti.

Raccontare un gigante conosciuto e amato da tutti non è semplice, bisogna cercare un nuovo taglio, una nuova angolazione. Lei in cosa l’ha trovata?

Non mi sono posto il problema di fare una cosa diversa, ma di raccontare bene la storia di Gigi con lui. Per la prima volta Gigi si è concesso e ci ha permesso di averlo davanti a una macchina da presa. Sembrava una cosa impossibile e invece è accaduto, come è accaduto poi che alla fine del film, ormai due anni fa, abbiamo continuato a vederci, sentirci e frequentarci. Questo è un valore aggiunto a tutto questo progetto, un grande piacere conoscendo la riservatezza dell’uomo. Volevo raccontare una storia magnifica e irripetibile che però si rinnova in occasioni come la promozione in Serie A, con Ranieri che viene chiamato da Gigi a supportare la squadra e l’Isola e riesce a riportare la squadra in Serie A. Di fondo, Riva è un uomo che ha spostato le montagne e che è ancora in grado di spostarle nonostante si muova pochissimo da casa ma continuando a guardare il mondo con la stessa lucidità e coraggio. Un coraggio che si vede davvero poco in giro.