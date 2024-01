Addio a Gigi Riva, Riccardo Milani: "Seminava valori in campo e fuori"

“Non ha tradito l’immagine che io avevo di lui da bambino – ha raccontato Milani a Sky TG24 (potete vedere il video del suo intervento in testa a questo articolo) -. In campo e fuori dal campo seminava valori, quelli sportivi e quelli umani, quelli etici. Era un uomo di grande coraggio, di grande umiltà, di grande onestà, di grande coerenza”.

LA FORZA DI DIRE NO

Riva oltre il calcio, Riva come modello di virtù e coerenza: questa è, per Milani, la più grande eredità che ci lascia: “Quando si cercano degli esempi per educare i propri figli, raccontare la storia di Gigi serve a questo, a capire come si può essere uomini con la testa alta, con le spalle dritte, saper dire di no quando è il momento e avere il coraggio di fare le scelte che a volte non sono comode, sono scomode, spesso anche punitive”.