La Prima Estate, Air e St.Vincent protagonisti del Giorno 2

9/34 Foto di Stefano Dalle Luche

Questi i brani del concerto a La Prima Estate: La Femme d'argent, Sexy Boy, All I Need, Kelly Watch The Stars, Talisman, Remember, Ce matin là, New Star In The Sky, Le Voyage De Pénélope, Venus, Cherry Blossom Girl, Run, Highschool Lover, Dirty Trip, Don't Be Light. La chiusura è stata affidata a Alone in Kyoto e Electronic Performers