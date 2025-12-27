Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln

Sale piene, siti in tilt e numeri da record: “Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha incassato quasi 14 milioni di euro in appena due giorni. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il film ha registrato oltre 7,9 milioni di euro e sfiorato il milione di spettatori, superando “Avatar - Fuoco e cenere” e monopolizzando il mercato con il 70% degli incassi

Numeri da capogiro e record storico Il dato di Santo Stefano segna un +37% rispetto all’esordio di Natale, confermando un trend in crescita che raramente si osserva dopo il giorno di apertura. La media per copia è di 10.715 euro, mentre la quota di mercato tocca il 70,8%: più di sette spettatori su dieci hanno scelto il film di Zalone, un risultato che non ha precedenti per questa festività. “Nessun film aveva mai incassato tanto a Santo Stefano”, sottolineano i dati Cinetel, che parlano di un fenomeno capace di trainare l’intero box office. Per avere un termine di paragone, il secondo classificato, “Avatar - Fuoco e cenere”, si è fermato a 1,6 milioni di euro con 170.296 presenze, mentre “Norimberga” ha registrato appena 510.936 euro. Il confronto evidenzia la distanza siderale tra Zalone e il resto del mercato: il suo film ha incassato quasi cinque volte più del secondo titolo in classifica. Approfondimento Checco Zalone fa il botto: 5,6 milioni al debutto con Buen Camino