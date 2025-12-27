Checco Zalone, nuovo record a Santo Stefano: Buen Camino vola a 14 mln

Sale piene, siti in tilt e numeri da record: “Buen Camino”, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha incassato quasi 14 milioni di euro in appena due giorni. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il film ha registrato oltre 7,9 milioni di euro e sfiorato il milione di spettatori, superando “Avatar - Fuoco e cenere” e monopolizzando il mercato con il 70% degli incassi
Sale piene e prenotazioni in tilt: “Buen Camino”, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante (qui la recensione del film), ha incassato quasi 14 milioni in due giorni. Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il film ha registrato oltre 7,9 milioni e sfiorato il milione di spettatori, superando “Avatar - Fuoco e cenere” e monopolizzando il mercato con il 70% degli incassi.
Numeri da capogiro e record storico
Il dato di Santo Stefano segna un +37% rispetto all’esordio di Natale, confermando un trend in crescita che raramente si osserva dopo il giorno di apertura. La media per copia è di 10.715 euro, mentre la quota di mercato tocca il 70,8%: più di sette spettatori su dieci hanno scelto il film di Zalone, un risultato che non ha precedenti per questa festività. “Nessun film aveva mai incassato tanto a Santo Stefano”, sottolineano i dati Cinetel, che parlano di un fenomeno capace di trainare l’intero box office. Per avere un termine di paragone, il secondo classificato, “Avatar - Fuoco e cenere”, si è fermato a 1,6 milioni di euro con 170.296 presenze, mentre “Norimberga” ha registrato appena 510.936 euro. Il confronto evidenzia la distanza siderale tra Zalone e il resto del mercato: il suo film ha incassato quasi cinque volte più del secondo titolo in classifica.
Il sorpasso su Avatar e il boom del mercato
Distribuito da Medusa Film, “Buen Camino” ha già superato il totale complessivo di “Avatar - Fuoco e cenere” (12,1 milioni) e ha contribuito a spingere il box office italiano a 11.182.822 euro nella sola giornata di venerdì, uno dei migliori 26 dicembre di sempre, terzo risultato storico dopo il 2010 e il 2009. Un incremento del 506,7% rispetto al venerdì precedente e del 60,2% rispetto allo stesso giorno del 2024, segno di una ripresa straordinaria per il settore. Il dato assume un valore ancora più significativo se si considera il contesto: negli ultimi anni il cinema ha dovuto fare i conti con la concorrenza dello streaming e con una flessione delle presenze in sala. Eppure, il successo di Zalone dimostra che il pubblico italiano è disposto a tornare al cinema quando l’offerta è percepita come evento.
