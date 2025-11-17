I 13 migliori film in uscita a Natale 2025. FOTO

5/14 ©Webphoto

Father Mother Sister Brother è un lavoro di Jim Jarmusch, che esplora uno spleen esistenziale mai ridotto a pessimismo cosmico, ma sempre poetico e struggente. Questa commedia drammatica, prodotta tra USA, Irlanda e Francia nel 2025, ha un cast formato da Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Mayim Bialik. Il film sarà distribuito da Lucky Red e uscirà il 18 dicembre 2025, offrendo una serie di ritratti intimi e malinconici.

Father Mother Sister Brother di Jarmusch vince Leone d'oro, un film tra silenzi e misteri