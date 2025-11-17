I 13 migliori film in uscita a Natale 2025. FOTO
Ecco le proposte cinematografiche più allettanti da godersi sul grande schermo nel giorno festivo (e nei giorni prima o dopo) più atteso dell’anno. Dal genere action al comedy, ce n’è per tutti i gusti: l’attesissimo “Buen camino”, nuova fatica cinematografica di Checco Zalone, oppure “Primavera”, l’esordio alla regia di Damiano Michieletto liberamente tratto dal romanzo "Stabat Mater" di Tiziano Scarpa, sono alcuni dei migliori titoli cinematografici in programma. Ma sono molte anche le proposte internazionali