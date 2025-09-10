Nuremberg, Russell Crowe nel ruolo di un nazista applaudito a Toronto

James Vanderbilt ha tratto dalle pagine del saggio Il nazista e lo psichiatra la sceneggiatura del film che lo vede anche alla regia e che ha debuttato con successo alla kermesse cinematografica canadese. Al centro della pellicola, il faccia a faccia tra Crowe, che presta il volto al criminale di guerra Hermann Göring, e Rami Malek, interprete dello psichiatra statunitense Douglas Kelley

Era il 2014 quando Jack El-Hai pubblicava il volume Il nazista e lo psichiatra, un saggio che avrebbe poi ispirato il cinema. Da quelle pagine James Vanderbilt ha tratto la sceneggiatura di Nuremberg, film che lo vede anche alla regia e che ha debuttato con successo al Toronto Film Festival. Al centro della pellicola, il faccia a faccia tra Russell Crowe, che presta il volto al criminale di guerra Hermann Göring, e Rami Malek, interprete dello psichiatra statunitense Douglas Kelley.

La pellicola Nuremberg, recentemente presentata al Toronto Film Festival, ha ricevuto una vera e propria ovazione. Si tratta di un’opera che racconta una sfida mentale al confine tra bene e male.