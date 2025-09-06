Al Festival di Toronto presentato 'Palestine 36' di Annemarie Jacir

Il film, scelto per rappresentare la Palestina agli Oscar, è stato mostrato in anteprima alla presenza della regista e di parte del cast. Che sul red carpet ha mostrato cartelli con scritto "Stop al genocidio" e una macchina fotografica insanguinata in riferimento alle centinaia di giornalisti palestinesi uccisi a Gaza
Al Festival Internazionale del cinema di Toronto è stato presentato Palestine 36, film della regista palestinese Annemarie Jacir scelto per rappresentare la Palestina ai prossimi Oscar.
Il film è un dramma storico ambientato nel 1936, durante la rivolta araba in Palestina contro l'occupazione britannica. La proiezione in anteprima alla Roy Thomson Hall di Toronto è avvenuta alla presenza della regista e di parte del cast.
Le parole della regista
Secondo Annemarie Jacir, autrice di film come Salt of This Sea (2008), When I Saw You (2012) e Wajib (2017), la diffusione del film è oggi "più importante che mai" a causa del "genocidio" in corso nella Striscia di Gaza. Alcuni attori di Palestine 36 hanno mostrato scritte come "Stop el genocidio" sui palmi delle mani, mentre un altro ha esibito una macchina fotografica macchiata di vernice rossa, in riferimento alle centinaia di giornalisti palestinesi uccisi negli attacchi israeliani a Gaza.
Il documentario sul 7 ottobre
Al Toronto International Film Festival, mercoledì 10 settembre, sarà proiettato anche The Road Between Us: The Ultimate Rescue, documentario del regista Barry Avrich che racconta la storia del generale israeliano in pensione Noam Tibon che tentò di salvare la propria famiglia durante l'attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Previsto inizialmente, il film era stato cancellato dal cartellone del TIFF per problemi di diritti sulle immagini, salvo poi raggiungere un accordo con Avrich dopo le proteste di diverse organizzazioni ebraiche.