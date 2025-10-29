Norimberga, il trailer italiano del film con Russell Crowe

“Il processo più importante della storia” raccontato in Norimberga, il film diretto da James Vanderbil che racconta con una vena avvincente gli snodi di un dramma storico ambientato nella Germania del 1945, subito dopo la resa del Terzo Reich. A fare da filo conduttore alla narrazione sono i processi di Norimberga, durante i quali le potenze Alleate misero sotto accusa i massimi vertici del regime nazista, chiamandoli a rispondere delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare dell’Olocausto.

Trama e personaggi di Norimberga

Al centro della vicenda c’è Douglas Kelley (interpretato dal premio Oscar Rami Malek), un giovane psichiatra dell’esercito americano incaricato di valutare lo stato mentale dei principali imputati, per stabilire se siano in grado di affrontare un regolare processo. Il suo compito lo porta a confrontarsi con i più spietati criminali del secolo, tra cui spicca Hermann Göring (interpretato dal premio Oscar Russell Crowe), figura chiave del regime hitleriano.

Ciò che inizia come un esame clinico si trasforma rapidamente in un intenso e disturbante confronto psicologico tra due uomini agli antipodi: da un lato il razionale e determinato Kelley, dall’altro il carismatico, lucido e manipolatore Göring.

Il loro dialogo, fatto di interrogatori serrati e silenzi carichi di tensione, evolve in un vero e proprio duello che mette in discussione i confini della giustizia, della follia e della responsabilità morale.

A condurre l’accusa nel processo è l’inflessibile procuratore capo Robert H. Jackson (interpretato da Michael Shannon), deciso a fare in modo che i crimini del nazismo vengano puniti in modo equo e definitivo, dando al mondo un precedente giuridico senza precedenti. Il film mette così in scena la lotta tra dovere e coscienza, tra il senso di giustizia e il bisogno di capire come sia potuto accadere l’indicibile.

Il trailer

Nel nuovo trailer, diffuso anche in lingua italiana, viene dato maggiore spazio al processo rispetto ai trailer precedenti oltre a svelare la data d’uscita: 18 dicembre 2025. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo tanto affascinante quanto manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano solo eseguendo ordini, erano pazzi… o semplicemente malvagi?

Sul palcoscenico della storia si apre così il Processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la giustizia internazionale e la stessa idea di umanità.

“Il mondo deve sapere cos’hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.” La frase, pronunciata durante il processo ai nazisti imputati di cospirazione per commettere crimini contro la pace, guerre d’aggressione, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, risuona come un monito che non appare così distante da ciò che accade ai giorni d'oggi, attorno a noi.