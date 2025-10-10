È stato diffuso il trailer di Nuremberg, il film diretto da James Vanderbilt che racconta gli inizi di quello che è stato un passaggio fondamentale della fine della II Gerra Mondiale: il celebre processo di Norimberga. Il lungometraggio debutterà nei cinema statunitensi il prossimo 7 novembre. Nel cast spiccano Russell Crowe, Rami Malek e Michael Shannon. Presentato al Toronto International Film Festival (TIFF), il film ha ricevuto una standing ovation di oltre quattro minuti, dimostrando il grande impatto sul pubblico che può ottenere anche un film di questo genere. Il film non è solo una ricostruzione storica: si concentra sul lato umano e psicologico dei protagonisti, mostrando le tensioni e i dilemmi morali affrontati da chi dovette giudicare i crimini nazisti.

Il film tratto dal libro The Nazi and the Psychiatrist

Nuremberg è basato sul libro The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai, pubblicato nel 2013. Racconta la relazione tra il psichiatra militare americano Douglas Kelley (Rami Malek) e Hermann Göring (Russell Crowe), durante la prigionia dei gerarchi nazisti in attesa del processo. Kelley deve valutare la sanità mentale dei prigionieri, affrontando confronti psicologici complessi con Göring, uno dei principali responsabili del Terzo Reich.

Il film mostra come il processo di Norimberga fosse anche un confronto morale e psicologico, non solo legale, mettendo in luce le sfide di giudicare uomini coinvolti in crimini orribili. La narrazione ricostruisce l’immediato dopoguerra e le tensioni tra le potenze alleate, rendendo il contesto storico chiaro e coinvolgente.

Il cast e l'accoglienza al TIFF

Oltre ai protagonisti principali, il cast include Leo Woodall, Richard E. Grant, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Lydia Peckham e Wrenn Schmidt. Le interpretazioni sono state accolte positivamente dalla critica, con Russell Crowe particolarmente lodato per la sua capacità di rendere complesso e inquietante il personaggio di Göring, e Rami Malek apprezzato per la sua interpretazione intensa del psichiatra.