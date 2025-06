Russell Crowe si unisce a Henry Cavill nel nuovo film "Highlander"

Il divo neozelandese è pronto a tornare sul grande schermo in un ruolo di rilievo: sarà lui a guidare Cavill nell’universo degli immortali nel nuovo adattamento cinematografico di Highlander. Crowe, premiato con l’Oscar, vestirà i panni del mentore del protagonista in quella che sarà una reinterpretazione moderna del celebre film del 1986

Russell Crowe si unisce al collega Henry Cavill per recitare nel nuovo film Highlander.

Si tratta di una nuova versione di un cult degli anni ’80, un atteso rifacimento in cui Russell Crowe eredita un ruolo iconico, che nel film originale del 1986 era stato interpretato da Sean Connery. Accanto a Henry Cavill, Crowe darà vita al personaggio guida in un mondo dove guerrieri immortali si sfidano attraverso i secoli.

Il film sarà diretto da Chad Stahelski, noto per aver firmato la saga di John Wick, mentre la sceneggiatura è affidata a Michael Finch, autore di John Wick: Capitolo 4. La produzione è curata da Amazon MGM Studios in collaborazione con United Artists, ora sotto la direzione di Scott Stuber, ex responsabile della divisione film di Netflix. Il progetto è destinato al circuito cinematografico, con una distribuzione in sala già confermata.

Russell Crowe è rappresentato da Brillstein Entertainment Partners e dallo studio legale Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson & Christopher, LLP. La notizia del suo ingresso nel cast di Highlander è stata resa nota in anteprima da Collider.