Russell Crowe sul palco del concerto ad Ascoli urla: "Sono ascolano!"

Cinema

L’attore, nato a Wellington il 7 aprile 1964, nel corso della carriera ha vinto due Golden Globe - per “A Beautiful Mind” e la miniserie “The Loudest Voice - Sesso e potere” - e un Oscar come miglior attore protagonista per “Il gladiatore”. Ma sono molti i personaggi a cui ha prestato il volto ottenendo grandi successi: da Jeffrey Wigand in “Insider - Dietro la verità” a Padre Amorth ne “L’esorcista del Papa”, passando per il capitano Jack Aubrey in “Master & Commander” e il pugile Jim Braddock in “Cinderella Man”