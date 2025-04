Oscar 2028, aggiunta la categoria Miglior Stunt Design

In occasione della 100esima edizione dei riconoscimenti, e per i film usciti nel 2027, l'Academy premierà gli stuntmen e le stuntwomen. L’iniziativa è stata promossa dal regista e produttore David Leitch, che aveva cominciato proprio come stuntman e che ha diretto film d’azione come Deadpool 2, John Wick e The Fall Guy

Agli Oscar 2028 sarà inaugurata la categoria Miglior Stunt Design , il premio per il lavoro degli stuntmen e delle stuntwomen che nelle scene più pericolose dei film prendono il posto di attori e attrici. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha accolto la proposta del regista e produttore David Leitch , che aveva cominciato proprio come stuntman e che ha diretto film d’azione come Deadpool 2 , John Wick e The Fall Guy , e introdurrà il riconoscimento in occasione della 100esima edizione degli Oscar con riguardo ai film usciti nel 2027 . La 98esima edizione degli Oscar, che si terrà nel 2026 con riferimento ai film usciti nel 2025, introdurrà invece un’altra nuova categoria, il Miglior casting.

DAVID LEITCH: "STUNT SONO ESSENZIALI"

I premi per stuntmen e stuntwomen esistono già sia agli Emmy Awards della televisione americana, sia agli Screen Actors Guild Awards consegnati dal sindacato degli attori statunitensi. Nel 1991, invece, lo stuntman e stunt coordinatore Jack Gill aveva suggerito per la prima volta all’Academy di introdurre il premio per la categoria, ma non aveva avuto seguito. Infatti, fino a pochi anni fa l’Academy contava pochi stuntmen e stuntwomen, e di conseguenza pochi voti per quella categoria, mentre negli ultimi dieci anni il loro numero è triplicato. “Gli stunt sono essenziali in ogni genere cinematografico e sono profondamente radicati nella storia del nostro settore: dal lavoro pionieristico dei primi pionieri come Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin, all'arte ispiratrice degli stunt designer, coordinatori, artisti e coreografi di oggi”, ha dichiratato Leitch. “È stato un lungo viaggio per molti di noi. Chris O'Hara [lo stunt coordinator del film The Fall Guy, ndr] e io abbiamo lavorato per anni per dare vita a questo momento, appoggiandoci ai professionisti dello stunt che hanno lottato instancabilmente per ottenere il riconoscimento nel corso dei decenni. Siamo incredibilmente grati. Grazie, Academy”.