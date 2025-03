Oscar, Conan O'Brien confermato alla conduzione dell'edizione 2026

Gli organizzatori degli Academy Awards sono molto soddisfatti dei risultati davvero positivi della 97esima edizione degli Oscar, che si sono svolti a Hollywood lo scorso 2 marzo ( I VINCITORI ). Gli ascolti dello show trasmesso negli Usa in diretta su ABC e in streaming su Hulu sono stati così buoni a spingere l'Academy a confermare Conan O'Brien alla conduzione della cerimonia di consegna dei premi . Il presentatore e comico sarà sul palco del Dolby Theatre anche il prossimo anno, per la notte degli Oscar 2026 che ha già una data in agenda ed è fissata per domenica 15 marzo .

Oscar 2025, i più visti degli ultimi 5 anni

L'Academy ha annunciato il ritorno per gli Oscar 2026 di Conan O'Brien nel giorno di San Patrizio, in omaggio alle origini irlandesi dell'attore, host e autore televisivo statunitense.

La notizia di O'Brien confermato alla conduzione della notte più glamour di Hollywood è stata recepita con entusiasmo dai suoi fan che hanno approvato la scelta dell'Academy invadendo di commenti il post con l'annuncio.

O'Brien, dal canto suo, ha commentato in una dichiarazione ufficiale che è sua intenzione tornare al Dolby Theatre solo per sentire Adrien Brody finire il suo discorso.

Col solito fare scherzoso, il presentatore ha fatto un richiamo a uno dei momenti cult degli Oscar 2025, ovvero, quando Brody, vincitore della statuetta per The Brutalist, ha occupato il palco per ben cinque minuti e quaranta secondi, un tempo record per un discorso di ringraziamento.

Lo speech di Brody è stato solo uno dei momenti memorabili di una cerimonia che si è svolta senza intoppi e che ha tenuto il pubblico televisivo incollato allo schermo, un'impresa non facile dal momento che quello degli Academy Awards è il format televisivo più lungo nell'ambito dell'intrattenimento.

Conan O'Brien è riuscito ad ottenere gli ascolti migliori degli ultimi cinque anni, un risultato nel quale gli organizzatori speravano da tempo visto che negli ultimi anni gli Oscar hanno fatto registrare una fuga di spettatori costante e assolutamente preoccupante.

O'Brien ha superato brillantemente la prova della conduzione degli Academy Awards, la prima per lui.

Gli Oscar 2025 hanno attirato l'attenzione di un pubblico variegato e giovane (che ha seguito lo show anche da laptop e da mobile), un riscontro percepibile anche dai social media.

Sulle piattaforme social gli Oscar 2025 sono stati più commentati e discussi dei Grammy Awards e del Super Bowl, eventi che negli Usa sono mediaticamente molto rilevanti.